Щефан Крафт с 14-а победа за Световната купа по ски-скок (видео)

Световният шампион Щефан Крафт (Австрия) спечели състезанието от Световната купа по ски-скок на голямата шанца в японския зимен център Сапоро. Крафт събра 270.1 точки и записа втора поредна победа в кампанията след успеха в Закопане (Полша) миналата неделя. Той изоставаше на четвърто място след първия скок от 132.0 метра, но с много силен втори опит от 137.0 метра той си осигури втори триумф през сезона и общо 14-и в кариерата си.

The winner: Stefan Kraft's second jump in today's FIS World Cup competition in #Sapporo, Japan!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/Q8vuPUH2Uc