Моторни спортове Ожие поведе на рали Монте Карло, Танак загуби много позиции 26 януари 2019 | 09:29 0 0 0 0 0 Себастиен Ожие (Citroen) поведе пред Тиери Нювил (Hyundai) след края на петъчните етапи от рали Монте Карло. Претендентът за победа от Toyota От Танак отпадна от борбата заради спукана гума следобеда. Ожие, който се завърна в Citroen тази година, се възползва от грешка на Нювил и напредна с 14 секунди след първия следобеден етап, но по-късно пилотът на Hyundai записа етапна победа и стопи изоставането си до 2 секунди в общото класиране. Танак бе принуден да смени спуканата гума по време на етапа и загуби 2:20 минути. Така той се срина до седмото място. Неприятностите на Танак и втора етапна победа позволиха на Себастиен Льоб (Hyundai) да се изкачи за кратко до третото място, но малко преди края на деня той бе изпреварен от Андреас Микелсен (Hyundai) и Яри-Мати Латвала (Toyota). @OttTanak / @MartinJarveoja in SS7!

Watch #WRC #RallyeMonteCarlo now live on https://t.co/twccZ0hRvh #WRCLive @autodoc_berlin @wolflubes pic.twitter.com/YlHQvifVLO — WRC (@OfficialWRC) January 25, 2019 Британецът Крис Мийк, който се завръща в Световния рали шампионат (WRC) с Toyota, след като бе уволнен от Citroen през лятото, заема последното място с изоставане от над пет минути заради повреда на задните колела. Той заема осмото място, на три минути зад Танак.

