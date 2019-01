Тенис Новото поколение е тук, но още му е рано за големите титли 26 януари 2019 | 07:55 - Обновена 0 0 0 0 5



Победата на Стефанос Циципас над Федерер на осминафиналите в Мелбърн стана причина отново да се заговори за младите таланти. И има защо. 20-годишният грък изигра фантастичен мач срещу рекордьора по титли от Големия шлем. Още от миналия сезон той загатна за огромния си потенциал. През 2018 г. той стигна до първата си титла в Стокхолм и игра на още два финала (Барселона и Торонто), като и двата пъти бе спрян от Надал. Испанецът сложи край на участието му и сега в Мелбърн след убедителна победа.



От известно време водеща фигура на новото поколение е Александър Зверев. Германецът стигна до номер 3 в света и завърши миналия сезон с титла на Финалите на ATP, където победи Федерер и Джокович. Зверев обаче продължава да не успява да демонстрира в пълна степен качествата си на турнирите от Големия шлем. В Австралия той разочарова на осминафиналите срещу Милош Раонич, като изигра два трагични сета, а когато се сети да играе, вече беше късно.



Най-доброто постижение на Саша на турнир от Големия шлем е четвъртфиналът му на "Ролан Гарос" миналата година, но той всъщност даде пример на някои от другите млади тенисисти и ги накара да повярват, че могат да побеждават най-добрите.

When things don't go your way...



It wasn't a good day for Alexander Zverev. #AusOpenhttps://t.co/Xi9kI2muXn pic.twitter.com/K8U7h5HeLC — BBC Tennis (@bbctennis) January 21, 2019

Руснаците Данийл Медведев и Карен Хачанов, и двамата на 22 години, вече се установиха в топ 20 на света и потенциално могат да изненадат всеки в един мач. Проблемът при младите, което е напълно естествено, е постоянството. За титла от Големия шлем ти трябват седем добри мача, издръжливост и известен опит. Затова, след като достигна до първия си полуфинал, Циципас вече нямаше сили да се бори с играч като Надал.



При новото поколение го няма и натрупването от загуби от Рафа, Федерер и Джокович, като някои от тях вече записаха победи на триото. Борна Чорич на два пъти победи Роджър миналия сезон, Новак пък записа загуби от Зверев, Хачанов и Циципас през 2018 г. Тези резултати показват на младите, че доминиращите от години звезди не са непобедими.



Разбира се, очевидно е, че ветераните не са предали щафетата. Федерер може да загуби от Циципас, но за титлата в Мелбърн ще спорят Джокович и Надал. Испанецът изглежда в по-добра форма от миналата година, играе по-агресивно и прави това, което Роджър промени в играта си, когато се върна след дългото отсъствие - опитва се да скъсява разиграванията, а му помага и по-ефективния сервис. Новак пък е почти непобедим от средата на миналия сезон. Федерер също няма намерение да се отказва, поне засега.



Novak Djokovic on facing Rafael Nadal in the final.



"You'll want to buy tickets for that."



https://t.co/0UQ36BrFTW#ausopen #bbctennis pic.twitter.com/p3i5eLqLUv — BBC Tennis (@bbctennis) January 25, 2019

Сред другите от следващото поколение се отличават 19-годишните Алекс Де Минор и Денис Шаповалов. Австралиецът направи невероятен прогрес през последните 12 месеца. Той е трениран от Лейтън Хюит и разчита на подобен стил на игра. 21-годишният Франсис Тиафо блесна на голямата сцена на "Аустрелиън Оупън", след като отстрани Григор Димитров и игра за първи път на четвъртфинал на турнир от Големия шлем.



След като едно поколение нямаше шанс да се бори за големите титли поради доминацията на тримата големи и Анди Мъри, а и очевидно нямаше нужните качества, пред следващото ще има по-големи възможности. Младите таланти нямат намерение да чакат отказването на Федерер и Надал, а искат трофеите още сега, но още не са готови. Надал раздаде няколко урока в Мелбърн, като без проблеми отстрани Де Минор, Тиафо и Циципас, а Джокович се справи с Шаповалов и Медведев.



Новото поколение ще трябва да натрупа още малко опит, но с всеки турнир се доближава до ветераните, което ще доведе до един естествен преход, но още не е дошъл този момент.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Мелбърн

От години се говори кога в мъжкия тенис ще има смяна на поколенията. Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, заедно с Анди Мъри, дълги години властваха и продължават да го правят. Въпреки успехите на младите играчи през последната една година, финалът на Откритото първенство на Австралия е между Надал и Джокович.Победата на Стефанос Циципас над Федерер на осминафиналите в Мелбърн стана причина отново да се заговори за младите таланти. И има защо. 20-годишният грък изигра фантастичен мач срещу рекордьора по титли от Големия шлем. Още от миналия сезон той загатна за огромния си потенциал. През 2018 г. той стигна до първата си титла в Стокхолм и игра на още два финала (Барселона и Торонто), като и двата пъти бе спрян от Надал. Испанецът сложи край на участието му и сега в Мелбърн след убедителна победа.От известно време водеща фигура на новото поколение е Александър Зверев. Германецът стигна до номер 3 в света и завърши миналия сезон с титла на Финалите на ATP, където победи Федерер и Джокович. Зверев обаче продължава да не успява да демонстрира в пълна степен качествата си на турнирите от Големия шлем. В Австралия той разочарова на осминафиналите срещу Милош Раонич, като изигра два трагични сета, а когато се сети да играе, вече беше късно.Най-доброто постижение на Саша на турнир от Големия шлем е четвъртфиналът му на "Ролан Гарос" миналата година, но той всъщност даде пример на някои от другите млади тенисисти и ги накара да повярват, че могат да побеждават най-добрите.Руснаците Данийл Медведев и Карен Хачанов, и двамата на 22 години, вече се установиха в топ 20 на света и потенциално могат да изненадат всеки в един мач. Проблемът при младите, което е напълно естествено, е постоянството. За титла от Големия шлем ти трябват седем добри мача, издръжливост и известен опит. Затова, след като достигна до първия си полуфинал, Циципас вече нямаше сили да се бори с играч като Надал.При новото поколение го няма и натрупването от загуби от Рафа, Федерер и Джокович, като някои от тях вече записаха победи на триото. Борна Чорич на два пъти победи Роджър миналия сезон, Новак пък записа загуби от Зверев, Хачанов и Циципас през 2018 г. Тези резултати показват на младите, че доминиращите от години звезди не са непобедими.Разбира се, очевидно е, че ветераните не са предали щафетата. Федерер може да загуби от Циципас, но за титлата в Мелбърн ще спорят Джокович и Надал. Испанецът изглежда в по-добра форма от миналата година, играе по-агресивно и прави това, което Роджър промени в играта си, когато се върна след дългото отсъствие - опитва се да скъсява разиграванията, а му помага и по-ефективния сервис. Новак пък е почти непобедим от средата на миналия сезон. Федерер също няма намерение да се отказва, поне засега.Сред другите от следващото поколение се отличават 19-годишните Алекс Де Минор и Денис Шаповалов. Австралиецът направи невероятен прогрес през последните 12 месеца. Той е трениран от Лейтън Хюит и разчита на подобен стил на игра. 21-годишният Франсис Тиафо блесна на голямата сцена на "Аустрелиън Оупън", след като отстрани Григор Димитров и игра за първи път на четвъртфинал на турнир от Големия шлем.След като едно поколение нямаше шанс да се бори за големите титли поради доминацията на тримата големи и Анди Мъри, а и очевидно нямаше нужните качества, пред следващото ще има по-големи възможности. Младите таланти нямат намерение да чакат отказването на Федерер и Надал, а искат трофеите още сега, но още не са готови. Надал раздаде няколко урока в Мелбърн, като без проблеми отстрани Де Минор, Тиафо и Циципас, а Джокович се справи с Шаповалов и Медведев.Новото поколение ще трябва да натрупа още малко опит, но с всеки турнир се доближава до ветераните, което ще доведе до един естествен преход, но още не е дошъл този момент.

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2465 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1