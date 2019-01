И Арсенал не спря устрема на Юнайтед при Солскяер (видео)

The teams are in...



В първите 20 минути липсваха сериозни положения за гол, като най-запомняща се беше контузията на Сократис , който беше заменен от Шкодран Мустафи . В 24-ата Лаказет с добър пас намери Иуоби встрани от вратата, но неговият удар не беше проблем за Ромеро. Малко по-късно обаче Юнайтед осъществи двоен удар в рамките на 3 минути. В 31-ата Лукаку по прекрасен начин изведе Санчес, който преодоля Чех и вкара на празна врата. 120 секунди по-късно белгиецът напредна по дясното крило и подаде на стоящия на точката за дузпа Лингард, който с прецизен удар удвои преднината на своя тим.

"Топчиите" също успяха да стигнат до попадение преди почивката. В 43-ата минута Аарън Рамзи нахлу в наказателното поле и пусна пас пред вратата, а Лаказет чукна топката към Обамеянг, за когото остана само да я прати в противниковата мрежа.

Втората част започна с удар с глава на Рамзи в близост до вратата, който Ромеро с мъка изби в корнер. Емери трябваше да направи втора принудителна смяна в 64-ата минута, след като Лукаку без да иска изрита в лицето другия титулярен централен защитник на Арсенал Лоран Косиелни , докато той беше паднал на земята. Така Гендузи се появи на терена, а Гранит Джака се върна назад да помага на резервата Мустафи. Месут Йозил също се появи в игра за първи път от Боксинг Дей насам.

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД 1:3







0:1 Санчес (31)



0:2 Лингард (33)



1:2 Обамеянг (43)

1:3 Марсиал (82)



Арсенал: Чех - Мейтланд-Найлс, Косиелни (64 - Гендузи), Сократис (21 - Мустафи), Колашинац - Рамзи, Джака, Торейра, Иуоби (64 - Йозил), Обамеянг, Лаказет

Отборът на Манчестър Юнайтед постигна осма поредна победа при Оле Гунар Солскяер в гостуването си на Арсенал от четвъртия кръг на Купата на ФА, приключило 3:1 в полза на “червените дяволи”. Попаденията за победителите реализираха Алексис Санчес (31), Джеси Лингард (33) и Антони Марсиал (82), а почетното попадение за "артилеристите" бе дело на Пиер-Емерик Обамеянг (43).Мениджърът на домакините Унай Емери беше направил само три промени в състава си в сравнение с победата с 2:0 над Челси от миналия кръг на Висшата лига. На вратата застана Петър Чех вместо Бернд Лено , а Ейнсли Мейтланд-Найлс замени контузилия се Ектор Белерин като ляв бек, докато в халфовата линия Матео Гендузи отстъпи мястото си на Алекс Иуоби . Атаката водеше атомното дуо Обамеянг и Александре Лаказет Солскяер беше решил да даде почивка на титуляра Давид Де Хеа , като на вратата пазеше Серхио Ромеро Люк Шоу се завърна на левия бек, след като пропусна последния двубой на тима поради болест, а Ерик Байи беше партньорът на Виктор Линдельоф в центъра на отбраната. Останалите две промени бяха в атаката на тима. Лукаку и Санчес започнаха вместо Маркъс Рашфорд и Марсиал, а Джеси Лингард им помагаше по дясното крило.В 82-ата минута гостите сложиха точка на спора с трети гол на своята сметка. Пол Погба получи топката в центъра на терена, напредна до границата на наказателното поле и отправи шут, който Чех изби. Резервата Марсиал обаче първи стигна до топката и с точен удар записа името си сред голмайсторите тази вечер.В 85-ата се стигна до меле между играчите на двата отбора, което беше предизвикано от спречкване между Колашинац и появилия се в игра Маркъс Рашфорд, като и двамата получиха жълти картони за това. В даденото от съдията 10-минутно добавено време не се случи нищо интересно и така Юнайтед се класира за 1/8-финалите на турнира.Ромеро - Йънг, Байи, Линдельоф, Шоу - Ерера, Матич, Погба - Лингард (88 - Джоунс), Лукаку (72 - Рашфорд), Санчес (72 - Марсиал)