Майкъл Дънлоп се завръща на остров Ман

С 18-ата си победа миналата година Дънлоп стана третият най-успешен пилот в мотоциклетното състезание. Тази година той отново ще кара с BMW и отбора TAS Racing. Can’t have been an easy decision but great to have the one-and-only Michael Dunlop confirmed for TT 2019. Feels like the season’s really starting now...https://t.co/o47O1DsLmK#iomtt #iomtt2019 pic.twitter.com/Km90pLd0WW — Isle of Man TT (@iom_tt) January 24, 2019 Майкъл Дънлоп потвърди, че ще кара отново в най-трудното мотоциклетно състезание на планетата – ТТ на остров Ман. Пилотът не се бе състезавал, откакто неговият брат Уилям загина след състезателен инцидент през юли 2018 година.С 18-ата си победа миналата година Дънлоп стана третият най-успешен пилот в мотоциклетното състезание. Тази година той отново ще кара с BMW и отбора TAS Racing. Първата публична поява на Майкъл след загубата на брат му бе преди няколко седмици, когато той прие награда на името на Уилям. Все още не е ясно дали и ако да в какви още състезания ще стартира Дънлоп през 2019 г.

