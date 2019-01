Футболисти на Монако: Анри се държеше арогантно с нас

AS Monaco FC

"След един от мачовете Анри извика на един играч: "Ти струваш ли 10 милиона евро?" Чуха го други и реагираха негативно на това. Треньорът не общуваше добре с отбора, беше арогантен и не слушаше мненията на другите", заяви човек от ръководството на Монако пред Goal.com.

How Thierry Henry lost the AS Monaco dressing room https://t.co/tmlg78tBDN pic.twitter.com/MahYfGbjbC — Get French Football News (@GFFN) January 24, 2019

Шефовете на Монако взеха решение да отстранят Анри от задълженията му на старши треньор. Очаква се официалното му уволнение. Очаква се на поста да се завърне



