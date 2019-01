Тенис Джокович срещу Надал - ще видим ли нова спираща дъха класика? 25 януари 2019 | 14:30 - Обновена 0 0 0 0 5 Първите двама в световната ранглиста - Новак Джокович и Рафаел Надал, достигнаха до финала на тазгодишното Открито първенство на Австралия, който започва в 10,30 часа българско време в неделя на "Род Лейвър Арина" в Мелбърн. .@DjokerNole on @RafaelNadal: "Nadal has historically throughout my life and career been the greatest rival that I ever played against on all the surfaces."



at the ready.#AusOpen pic.twitter.com/EUQ0HvSmtA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019 Сърбинът гони рекордна седма титла в седмия си финал в Мелбърн, а шампионът от 2009 година Надал ще се опита да стане третият тенисист, спечелил поне по два пъти всеки един от турнирите от “Големия шлем”. Единствените, които са постигали това са Рой Емерсън и Род Лейвър. Освен това пред Джокович се открива шанса за втори път в кариерата си да спечели три поредни турнира от “Големия шлем”. В периода 2015-2016 година сърбинът успява да спечели четири поредни мейджър трофея. Сърбинът гони рекордна седма титла в седмия си финал в Мелбърн, а шампионът от 2009 година Надал ще се опита да стане третият тенисист, спечелил поне по два пъти всеки един от турнирите от “Големия шлем”. Единствените, които са постигали това са Рой Емерсън и Род Лейвър. Освен това пред Джокович се открива шанса за втори път в кариерата си да спечели три поредни турнира от “Големия шлем”. В периода 2015-2016 година сърбинът успява да спечели четири поредни мейджър трофея.

Джокович и Надал ще премерят сили за рекорден 53-и път. Сърбинът има лек превес в преките двубои с испанеца - 27:25 победи. На твърда настилка сърбинът има по-сериозно изразено предмиство от 18:7 победи. Последният успех на Рафа срещу Ноле на хард е от 2013 година, когато испанецът надделява над сърбина на финала на US Open. Both men go into the #AusOpen final relatively refreshed.



Djokovic time on court: 11 hours, 59 minutes



Nadal time on court: 12 hours, 11 minutes pic.twitter.com/zxqXMCfT7l — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019 Последният им сблъсък изобщо бе на полуфиналите на “Уимбълдън” през 2018 година, когато Джокович успя да прекърши 11-кратния шампион на “Ролан Гарос” с 10:8 в решаващия пети сет във вълнуващ мач, превърнал се в класика.

It all comes down to this



Who will be this year’s #AusOpen champion? pic.twitter.com/qWGlJUkkop — ATP Tour (@ATP_Tour) January 25, 2019 На Australian Open двамата тенис гладиатори са се срещали само веднъж и този дуел ще остане в историята като един от най-великите финали и мачове за всички времена. На финала в Мелбърн през 2012 година Джокович надделява след рекордните 5 часа и 53 минути игра с 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5.



СТАТИСТИКАТАНА ПРЕКИТЕ ДВУБОИ МЕЖДУ ДЖОКОВИЧ И НАДАЛ



Надал не загуби нито сет в шестте си срещи в турнира дотук, а Джокович също показва отлична форма в Мелбърн, така че всички предпоставки за нов титаничен дуел между двамата великани е налице.

