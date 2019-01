Лека атлетика Етиопец с рекорд на маратона на Дубай, кенийка триумфира с трети резултат за всички времена 25 януари 2019 | 12:02 - Обновена 0 0 0 0 1

Winners of the men’s and women’s races at the Dubai marathon, #Ethiopia|n Getaneh Molla and Kenyan Ruth Chepngetich, celebrating their respective victories... either they forgot to give her the Kenyan flag or she forgot to take it with her to the stage/podium :-) pic.twitter.com/KpuvmgCbTc — Fisseha Tegegn (@Shewaye_Tagel) 25 януари 2019 г. Призовата тройка в тазгодишния маратон на Дубай при мъжете допълни друг представител на Етиопия - Асефа Менгсту с 2:04.24 часа.



При жените първа е кенийката Рут Чепнгетич с 2:17.08 часа, което е третото най-добро време в женския маратон за всички времена след британката Пола Радклиф (2:15.25) и кенийката Мери Кейтани (2:17.01).

Kenya’s Ruth Chepngetich climbs to third fastest woman in Marathon history clocking 2:17:08 to win Dubai Marathon. Only Britain’s world record holder Paula Radcliffe (2:15:25) and Kenya’s Mary Keitany (2:17:01) have ever ran faster. @kasssport pic.twitter.com/HHPKTA9HpJ — Josphat Kebut (@kebutjunior) 25 януари 2019 г. Компания на Чепнгетич на подиума правиха етиопките Дегефа Дебеле и Едеса Гурмеса, които допълниха призовата тройка.



Победителите на маратона на Дубай при мъжете и жените прибраха по 100 000 долара.

