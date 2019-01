Моторни спортове Танак и Toyota зададоха началното темпо на рали Монте Карло 25 януари 2019 | 11:55 - Обновена 0 0 0 0 0 Thursday in Monte-Carlo: Tänak sets early pace - https://t.co/X2Lc4S671D pic.twitter.com/LqO5yftkGz — WRC (@OfficialWRC) January 24, 2019 От Танак избегна всички възможни спънки в първите два етапа от рали Монте Карло във Френските Алпи. Стартът на легендарното състезание бе даден късно снощи, като третият етап бе отменен заради опасения по сигурността на феновете, тъй като десетки от тях чакаха да видят рали автомобилите в необезопасени зони. Естонецът Танак със своята Toyota Yaris премина през двата първи етапа с 9.1 секунди аванс спрямо Себастиен Ожие, който осъществява завръщането си в Citroen. Зад тях трети се нареди Тиери Нювил с Hyundai i20. Именно това трио проведе и интересна битка за титлата при пилотите през 2018 година. WRC standings after SS2 -

1. Tänak 26min 33.0sec

2. Ogier +9.1sec

3. Neuville +14.3sec

4. Lappi +45.2sec

5. Latvala +46.4sec

6. Evans +48.2sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) January 24, 2019 "Предполагам, че всичко, свързано с това рали, е изненада и е трудно да очакваме нещо. Знаехме, че стартът ще бъде труден и направихме предпазлив избор с гумите, за да можем да завършим и двете отсечки. Някои места бяха дори по-хлъзгави и опасни, отколкото си представяхме", разкри Танак. Дебютантът със Citroen C3 Есапека Лапи, Яри-Мати Латвала с още една Yaris и Елфин Еванс заеха четвърто, пето и шесто място, разделени от едва 3 секунди. Крис Мийк (Toyota) бе близо до второто място, но 9 километра преди финала на втората състезателна отсечка спука предна дясна гума и изгуби 45 секунди, което го снижи до седмото място. Зад него деня завърши Себастиен Льоб с Hyundai. Last night our mechanics did what they do best @TeemuSuninenRac and @SalminenMarko will be back out today with their Ford Fiesta WRC good as new #WRCLive #FordPerformance pic.twitter.com/BFJVg36lJA — M-Sport (@MSportLtd) January 25, 2019 Пилотът на M-Sport Ford Теему Сунинен излезе от пътя три километра след старта на първия етап и повреди автомобила си, което наложи да се оттегли за деня със своята Fiesta.

