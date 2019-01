Тенис Мечтаният финал е факт! Джокович разпердушини Пуй и ще спори за трофея с Надал 25 януари 2019 | 12:13 - Обновена 0 0 0 1 42

.@la_pouille's heating up #AusOpen pic.twitter.com/ypa9aZUSzW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019 Джокович имаше известни проблеми в откриващото си подаване в мача, като то мина през 40:40, но сърбинът все пак не допусна да изостане рано в резултата. Веднага след това Джокович притисна съперника си и стигна до две поредни точки за пробив при 15:40. Пуй първоначално се спаси, но при третия брейкпойнт за световния №1 се предаде и Джокович взе ранна преднина. С гейм на нула Джокович затвърди брейка, а веднага след това реализира нов пробив. Пуй изглеждаше доста разколебан в тези минути, докато в играта на Ноле всичко се получаваше и с гейм на нула 31-годишният сърбин направи резултата 5:0. Поредният пробив на Джокович след това сложи край на първия сет и по всичко изглеждаше, че този мач се очертава да бъде разходка в парка за водача в световната ранглиста, който взе първите 7 гейма в срещата.

The world No.1 extends his lead.@DjokerNole consolidates another break of serve to lead 4-1 against Lucas Pouille in the second set.#AusOpen pic.twitter.com/PVkSCHATxb — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019 Пуй пое глътка въздух в самото начало на втората част, записвайки първия си гейм за 1:1. След това обаче нещата продължиха да се развиват катастрофално за французина. Той допусна пробив в четвъртия гейм, а в същото време подаванията на Джокович минаваха безметежно и без никаква съпротива от страна на 24-годишния Пуй. В осмия гейм Джокович отново проби и това означаваше край на втория сет при 6:2 в полза на балканеца.



Днес Джокович допусна само 5 непредизвикани грешки в целия мач - с 22 по-малко от противника си. Сърбинът записа 24 уинъра - с 6 повече от Пуй. Джокович не направи нито една двойна грешка в двубоя и пласира 6 аса.

.@DjokerNole sending #AusOpen final vibes to the @RodLaverArena crowd pic.twitter.com/PRgnjNcezW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019 В седмия си финал в Мелбърн Джокович ще се опита да спечели и седми трофей, който би бил рекорден в историята. В момента Джокович дели рекорда за най-много титли на Откритото първенство на Австралия за всички времена с Рой Емерсън и Роджър Федерер (6). За Джокович финалът в неделя ще бъде под №24 в турнирите от “Големия шлем”. Повече финали от него имат само Роджър Федерер (30) и Рафаел Надал (25).



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

