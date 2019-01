Бонучи: Не бях на себе си в Милан

Бранителят на Ювентус Леонардо Бонучи си припомни своя престой в Милан, който продължи едва един сезон. Опитният защитник игра с капитанската лента на „росонерите“, но призна, че не се е чувствал на себе си в отбора от Милано.

