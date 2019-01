Испания Бернд Шустер: Марсело трябва да внимава, защото лесно надебелява 24 януари 2019 | 19:55 - Обновена 0 0 0 0 2



“Във всеки отбор има двама, трима или четирима играчи, които имат големи проблеми с теглото. Това са футболисти, които лесно надебеляват, както има и такива, които никога не качват килограми, въпреки че ядат много. Някои играчи, като например Уесли Снайдер, които са под риск, когато се контузят и не са активни, не тренират и не играят мачове. Лесно надебеляват и много трудно се отслабва с тези килограми, както е при всички. Schuster: "Marcelo, like Sneijder, puts on weight easily; he needs to be careful" https://t.co/vM7fmSH4rb pic.twitter.com/ikrR9gFlu5 — AS English (@English_AS) January 24, 2019 Докато не започнеш отново да играеш и да имаш различен ритъм, не можеш да отслабнеш. Има хора, и знам, че Марсело е един от тях, които имат склонност към надебеляване и трябва много да внимават особено когато се контузят. Трябва да е нащрек, защото може да му се случи това, което сега му се случва”, коментира Шустер пред предаването El Transistor на испанското радио Onda Cero. Бившият футболист и наставник на Реал Мадрид Бернд Шустер коментира формата на левия бек на тима Марсело , който напоследък се превърна в резерва. Немският специалист отлично познава играча от периода му начело на мадридчани.

