Интер уреди защитник на Саутхамптън

Десният краен защитник на Саутхамптън Седрик Соарес ще подсили Интер в следващите дни, съобщава уважаваният спортен журналист Джанлука Ди Марзцио. Преговорите между „нерадзурите“ и английския клуб са били позитивни и португалският национал ще събере багажа си за Милано, където ще играе като преотстъпен.

Daily Echo's @adamleitchsport has confirmed Cedric is set to move to Inter Milan on loan with an option to make it permanent in the summer. Ralph is happy to use Valery and Ramsey in the right back department until the end of the season. #SaintsFC pic.twitter.com/RFmVvrkaFV