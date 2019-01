Европейски футбол Издирването на разбилия се над Ламанша самолет е прекратено 24 януари 2019 | 18:19 - Обновена 0 0 0 0 1

The search for a missing airplane carrying Argentine soccer player Emiliano Sala that disappeared over the English Channel was called off https://t.co/EReVLWbXHd pic.twitter.com/TAYjpSsYMg — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 24, 2019

Местната полиция смята, че летателният апарат се е разбил в океана в близост до острова, но вече три дни не са намерени никакви останки, както и следи от аржентинския футболист на 3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 24, 2019

"Взехме трудното решение да прекратим операцията, тъй като шансовете да има оцелели след толкова време са практически нулеви. В последните три дни по въздух и вода бе разгледана внимателно площ от 1700 квадратни мили, но не намерихме никаква следа от самолета или хората на борда. В операцията по издирването се включиха представители на три държави, три самолета, пет хеликоптера, два кораба и редица по-малки плавателни съдове. Използвахме и сателитни снимки, но до момента не сме намерили нищо", каза ръководителят на операцията капитан Дейвид Баркър.

Rescuers have ended the search for the missing aircraft which was carrying Emiliano Sala.



The chances of finding survivors are now “extremely remote.” https://t.co/XYRStva2Y2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2019

