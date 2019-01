Малдини: Милан е на прав път

Паоло Малдини смята, че Милан е на прав път в развитието си и в опита си да се завърне на голямата европейска сцена. Директорът призна, че клубното ръководство работи по привличането на още футболисти след днешното представяне на полската голова машина Кшищоф Пьонтек.

