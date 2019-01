Моторни спортове MotoGP вади от употреба номера на Ники Хейдън 24 януари 2019 | 18:10 - Обновена 0 0 0 0 0



Номер 69 ще бъде изваден със специално събитие през април по време на Гран При на САЩ, на което ще присъстват и родителите на Хейдън. The number 69 will be retired at the Americas GP in honour of Nicky Hayden.



It will forever be associated with the legendary Kentucky Kid pic.twitter.com/316xVaXE5o — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) January 24, 2019 MotoGP официално ще извади от употреба номера на шампиона за сезон 2006 Ники Хейдън. Хлапето от Кентъки, както бе известен той, почина през 2017 година, след като бе блъснат от автомобил, докато кара велосипед.Номер 69 ще бъде изваден със специално събитие през април по време на Гран При на САЩ, на което ще присъстват и родителите на Хейдън. Пилотът спечели титлата си в кралския клас на мотоциклетизма след жестока борба и шоу между него и Валентино Роси. След като приключи с MotoGP, Хейдън продължи кариерата си в Световния Супербайк шампионат, където отново използваше номер 69. Бащата на Ники Хейдън – Ърл описа решението на MotoGP като голяма чест. Номерът на Хейдън е шестият, който се изважда от употреба в MotoGP.

