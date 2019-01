Рома с първи опит да привлече "новия Пирло"

Рома има голямото желание да привлече в състава си полузащитника на Бреша Сандро Тонали. Младокът е определян от много специалисти като „новия Андреа Пирло“ заради начина му на игра, позицията, на която действа и подстрижката, наподобяваща тази на Маесторто. Ръководството на „вълците“ дори се е свързало със собственика на Бреша Масимо Челино, за да проучи възможността да привлече новоизлюпения италиански национал в състава си.

Liverpool and Roma have enquired about Brescia wunderkind Sandro Tonali, admits club president Cellino https://t.co/9GuGbDRVKr pic.twitter.com/dE8Jlr97Oo