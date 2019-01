Тенис Спекулациите валят, но Федерер не е решил още дали ще се откаже 24 януари 2019 | 17:21 - Обновена 0 0 0 0 7 Дългогодишният треньор на Роджър Федерер Зеверин Люти намекна, че великият швейцарец не е взел решение дали ще прекрати кариерата си след края на 2019 година. Спекулациите около бъдещето на Маестрото се разпалиха отново след неочакваното му отпадане от Стефанос Циципас на осминафиналите на Australian Open. “Прекалено много спекулации има около него. Той отдавна не им обръща внимание и няма необходимостта да опровергава всеки слух. Но ние не говорим за отказването му и не мисля, че той самият е взел такова решение все още. За тази година засега има една истина - желанието му да играе на клей, защото определено той не иска да прави толкова голяма пауза между сезона на твърди кортове и сезона на трева”, каза Люти пред швейцарското издание “Льо Матен”. Severin Luthi: "THERE IS TOO MUCH SPECULATION AROUND FEDERER" (Swiss Fr. press)

Does playing on clay mean retirement?

Fed didn't ask Paganini to change preparation as if there's no planning for the future, but there's also no guarantee he'll play in 2020.https://t.co/Hmj0AHHjOg — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) January 23, 2019 “Не смятам обаче, че това означава непременно, че тазгодишният “Ролан Гарос” ще му е последен. Естествено, когато ще ставаш на 38 години, няма как да имаш гаранции, че ще играеш още 3 или 5 сезона. Ако беше взел решението да приключи в края на сезона, щеше да има различен тренировъчен режим, докато сега физическата подготовка с Пиер Паганини не е променена. Естествено, че анализирахме подробно представянето му в мача с Циципас, който може би го изненада прекалено много с агресивния си стил и поемането на толкова рискове. Не е нормално и да няма нито един осъществен пробив от 12 възможности, това говори донякъде за пасивност в тези моменти. 19-годишният Федерер щеше да отиграва всяка топка с мисъл за уинър, но с времето той стана по-предпазлив. Има го и факторът, че новите топки (“Дънлоп”) са по-бавни, така че имаше няколко причини, които доведоха до поражението”, обясни Люти, който единствен от екипа на Федерер има картбланш да дава изявления в медиите.

