Зимни спортове Маркета Давидова спечели първата си победа в Световната купа 24 януари 2019 | 17:15 - Обновена 0 0 0 1 2



Състезанието бе най-оспорваното от началото на сезона, като първите четири в крайното класиране се събраха в рамките на едва 4.2 секунди. Времето на Давидова на финала бе 21:40.7 минути, а само на 1.7 секунди зад нея остана финландката Кайса Макарайнен, която допусна една грешка в стрелбата.

На трето място завърши норвежката Марте Олсбу Ройзеланд, която също с една грешка изостана с 3.5 секунди от Давидова. Германката Лаура Далмайер бе безпогрешна с пушката, но финишира четвърта на 4.2 секунди за чехкинята. Далмайер, която стартира с последния номер - 97, излезе след втората стрелба с преднина от повече от 7 секунди пред Давидова и имаше аванс от последните 400 метра, но в края на обиколката бе тотално изтощена и не успя да се пребори за победата.



Челната шестица бе допълнена от представителката на домакините Лиза Витоци и полякинята Моника Хойниш, които бяха с 10.2 и 10.2 секунди съответно зад Давидова.

That winning feeling! Well done Marketa Davidova, what a transition from @IBU_Junior to world cup! #ANT19 pic.twitter.com/S0GZHPTEQT — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2019

От българките, участвали в днешното състезание, най-напред завърши Десислава Стоянова, която с две грешки и 2:13.6 минути изоставане остана на 58-мо място и си гарантира място в преследването в събота. Даниела Кадева и Емилия Йорданова също сбъркаха по два патрона и останаха на 70-о и 72-ро място в крайното подреждане



В класирането за Световната купа води италианката Доротея Вирер с 532 точки. Вирер завърши на осмо място в спринта. Втора в подреждането е Витоци с 520 точки, докато трета с 460 точки е словачката Паулина Фиалкова, която в днешния ден остана едва 30-а с 3 грешки в стрелбата.



В класирането в дисциплината "спринт" първа е Витоци с 260 точки, пред Вирер с 235 и Ройзеланд с 212. Join us now for the flower ceremony here in @biathlonantholz after one of the most dramatic sprints of the season so far! #ANT19



You can rewatch the women's sprint on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/963vZ8EDJn — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2019 Чехкинята Маркета Давидова спечели първата си победа в състезанията от Световната купа по биатлон. В италианския курорт Антхолц-Антерселва 21-годишната Давидова триумфира в спринта на 7,5 километра при дамите, след като свали и 10-те мишени.Състезанието бе най-оспорваното от началото на сезона, като първите четири в крайното класиране се събраха в рамките на едва 4.2 секунди. Времето на Давидова на финала бе 21:40.7 минути, а само на 1.7 секунди зад нея остана финландката Кайса Макарайнен, която допусна една грешка в стрелбата.На трето място завърши норвежката Марте Олсбу Ройзеланд, която също с една грешка изостана с 3.5 секунди от Давидова. Германката Лаура Далмайер бе безпогрешна с пушката, но финишира четвърта на 4.2 секунди за чехкинята. Далмайер, която стартира с последния номер - 97, излезе след втората стрелба с преднина от повече от 7 секунди пред Давидова и имаше аванс от последните 400 метра, но в края на обиколката бе тотално изтощена и не успя да се пребори за победата.Челната шестица бе допълнена от представителката на домакините Лиза Витоци и полякинята Моника Хойниш, които бяха с 10.2 и 10.2 секунди съответно зад Давидова.От българките, участвали в днешното състезание, най-напред завърши Десислава Стоянова, която с две грешки и 2:13.6 минути изоставане остана на 58-мо място и си гарантира място в преследването в събота. Даниела Кадева и Емилия Йорданова също сбъркаха по два патрона и останаха на 70-о и 72-ро място в крайното подрежданеВ класирането за Световната купа води италианката Доротея Вирер с 532 точки. Вирер завърши на осмо място в спринта. Втора в подреждането е Витоци с 520 точки, докато трета с 460 точки е словачката Паулина Фиалкова, която в днешния ден остана едва 30-а с 3 грешки в стрелбата.В класирането в дисциплината "спринт" първа е Витоци с 260 точки, пред Вирер с 235 и Ройзеланд с 212.

Още по темата

0 0 0 1 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 930 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1