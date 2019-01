Испания Иско ще поиска летен трансфер само ако Солари остане начело на Реал Мадрид 24 януари 2019 | 17:06 0 0 0 0 6



Иско ще стане баща за втори път в следващите месеци и намерението му е да остане в испанската столица. Лошите му взаимоотношения със Солари и малкото игрово време при него (едва 491 минути) обаче правят така, че бъдещето на футболиста в Реал зависи от това какво ще стане с наставника. Или единият, или другият е положението. Със сигурност двамата няма да делят една съблекалня през следващия сезон. Друг въпрос е стратегията на клуба. Ръководството разбира, че Иско е един от най-ценните играчи в състава. Затова той е смятан за важна част от революцията, от която се нуждае тимът през идното лято. Isco to ask for move if Solari stays on as Real Madrid bosshttps://t.co/spn0zUvWEm — AS English (@English_AS) January 24, 2019 Според изданието в случай, че испанският национал си тръгне от Реал, Манчестър Сити е в най-добра позиция да го привлече. Гуардиола харесва стила му на игра и би настоял за негов трансфер в английския клуб. На Острова твърдят, че офертата на “гражданите” ще достигне 86 млн. евро, но мадридчани няма да го продадат за по-малко от 100 млн. евро. Халфът на Реал Мадрид Иско не иска да напусне тима, въпреки интереса от Манчестър Сити, Интер, Ювентус и Пари Сен Жермен, пише AS. Неговият приоритет е да продължи да играе на “Сантиаго Бернабеу” и през следващия сезон, но това зависи от едно важно условие: дали Сантиаго Солари ще остане начело на отбора. Ако аржентинецът запази поста си и за следващата кампания, то играчът ще поиска изходящ трансфер през лятото.Иско ще стане баща за втори път в следващите месеци и намерението му е да остане в испанската столица. Лошите му взаимоотношения със Солари и малкото игрово време при него (едва 491 минути) обаче правят така, че бъдещето на футболиста в Реал зависи от това какво ще стане с наставника. Или единият, или другият е положението. Със сигурност двамата няма да делят една съблекалня през следващия сезон. Друг въпрос е стратегията на клуба. Ръководството разбира, че Иско е един от най-ценните играчи в състава. Затова той е смятан за важна част от революцията, от която се нуждае тимът през идното лято.Според изданието в случай, че испанският национал си тръгне от Реал, Манчестър Сити е в най-добра позиция да го привлече. Гуардиола харесва стила му на игра и би настоял за негов трансфер в английския клуб. На Острова твърдят, че офертата на “гражданите” ще достигне 86 млн. евро, но мадридчани няма да го продадат за по-малко от 100 млн. евро.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

