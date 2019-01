Шкриняр на крачка от нов договор с Интер

Милан Шкриняр е много близо до това да преподпише договора си с Интер. Информацията бе потвърдена от бранителя, който коментира и задаващия се трансфер на Диего Годин, който ще направи конкуренцията в сърцето на отбраната на Интер доста жестока.

Шкриняр се е разбрал с Интер за удължаване на контракта между двете страни до лятото на 2023 година, като в същото време „нерадзурите“ са се разбрали с Годин уругваецът да се присъедини към отбора през летния трансферен прозорец.

„Близо сме до споразумение с Интер. Всеки знае, че искам да остана тук. Ще бъде страхотно да спечеля трофей с отбора. Никога досега не съм печелил трофей. Когато Спалети каза, че цената ми е над 100 млн. евро, не му повярвах“, започна Шкриняр.

„Дори твърдях, че не го е казал. Хубаво е, когато чуеш нещо подобно за себе си, но парите нямат значение. Трябва да опитаме да спечелим Лига Европа. Не е като Шампионска лига, но е важен турнир. Годин? Той може да ни помогне да станем още по-силни. Серхио Рамос, Вирджил ван Дайк, Давид Луис и Тиаго Силва са моите любими защитници. Искам да се уча от всеки един“, завърши словакът.

Interviewed by Tuttosport Milan #Skriniar spoke about the renewal issue with the #Inter revealing words like honey: "It will come at the right time, the fans can rest assured. I stay here because I want to win with the Nerazzurri".



