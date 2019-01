Италия Пьонтек: Ще направя всичко възможно да върна Милан в ШЛ 24 януари 2019 | 15:48 - Обновена 0 0 0 0 4



“Винаги вярвам в себе си. Исках да покажа нещо добро в Серия “А”, когато пристигнах в Krzysztof Piatek: "I was born ready. I will do everything to return #ACMilan to the Champions League."#WelcomePiatek — AC Milan (@acmilan) January 24, 2019 Клубните директори Леонардо, Паоло Малдини и Иван Газидис също присъстваха на пресконференцията. “Той искаше фланелката с номер 9, но ние смятаме, че тя трябва да бъде заслужена, така че решихме да му дадем тази с номер 19. Говорим за играч, отбелязал 13 гола в 19 мача. Трябваше да решим дали тази сделка е възможна. Той има нужните характеристики, за да играе в Италия”, каза Леонардо, който коментира ситуацията с напусналия Leonardo: "We need people who want to participate in our new project. We need committed people and those who do not want to remain with us are free to leave."#WelcomePiatek — AC Milan (@acmilan) January 24, 2019 Новото попълнение на Милан Кшищоф Пьонтек днес беше официално представен пред медиите. Той призна, че трансферът е сбъдната мечта за него, както и че целта му е да играе с тима в групите на Шампионската лига.“Винаги вярвам в себе си. Исках да покажа нещо добро в Серия “А”, когато пристигнах в Дженоа . Важно е за мен да вкарвам голове, защото съм нападател. За мен е удоволствие да съм в Милан. Искам да работя усърдно и ще видим какво ще стане на терена. Когато бях малък, бях фен на Милан. Беше ми мечта да играя тук. Надявам се да покажа уменията си във всеки мач. Роден съм готов. Ще направя всичко възможно да върна Милан в Шампионската лига. Надявам се, че с Кутроне ще заформим добър тандем. Дано да вкараме много голове заедно и да се справим добре. Мога да играя с втори нападател, за мен не е проблем. Не очаквах, че след 13 гола ще привлека интереса на други отбори като Милан, но това е красотата на футбола”, заяви Пьонтек.Клубните директори Леонардо, Паоло Малдини и Иван Газидис също присъстваха на пресконференцията. “Той искаше фланелката с номер 9, но ние смятаме, че тя трябва да бъде заслужена, така че решихме да му дадем тази с номер 19. Говорим за играч, отбелязал 13 гола в 19 мача. Трябваше да решим дали тази сделка е възможна. Той има нужните характеристики, за да играе в Италия”, каза Леонардо, който коментира ситуацията с напусналия Гонсало Игуаин по следния начин: “Трябват ни хора, които искат да участват в нашия проект. Нужни са ни отдадени хора и тези, които не искат да останат при нас, са свободни да напуснат”.

Още по темата

0 0 0 0 4 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 2816 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1