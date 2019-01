Тенис Не само Надал е шокиран от коментар на Циципас за стила му на игра 24 януари 2019 | 15:26 - Обновена 0 0 0 0 10 20-годишната изгряваща звезда в тениса Стефанос Циципас катастрофира срещу Рафаел Надал на полуфиналите в Australian Open с 2:6, 4:6, 0:6 за 1 час и 48 минути игра. Така младият грък не можа да стане едва третият в историята, успял да победи суперзвездите Роджър Федерер и Надал в един и същи турнир от “Големия шлем”. Това постижение остава единствено за Хуан Мартин дел Потро през 2009-а и за Новак Джокович през 2011-а - и двата случая на US Open. "It felt like a different dimension of tennis..." @StefTsitsipas reflects on his #AusOpen semi-final loss to Rafael Nadal.



Read Reaction https://t.co/QgxAGN2yeu pic.twitter.com/zBlPodrfM0 — ATP Tour (@ATP_Tour) January 24, 2019 Коментар на Циципас за поведението на Надал на корта обаче повдигна веждите не само на самия Рафа, но и на други фенове и специалисти, които следят тениса и специално Матадора от години. “Просто не мога да разбера как Федерер го е побеждавал толкова пъти. Той има подобен стил на моя, това се опитвам да разбера, защото не искам да губя от Рафа 10 пъти. Изненада ме със сервиса си. Той не е най-добрият на сервис в Тура, даже сервисът му е на сравнително средно ниво. Но беше дразнещо, че изобщо не се доближих до това да направя пробив. Той беше на някакво напълно различно ниво”, шокиращо сподели Циципас, който спечели само 12 точки от ретур срещу Надал. A FIFTH Aussie Open final for Rafa@RafaelNadal produces a masterclass as he defeats Tsitsipas 6-2 6-4 6-0#AusOpenpic.twitter.com/8MJfCwC74n — Tennis TV (@TennisTV) January 24, 2019 “Изненадах се и че е толкова агресивен от основната линия. Това е, в общи линии. Не знам, не виждам нещо позитивно от този мач”, каза още гъркът и също изненада мнозина с признанието си, че не само е смятал сервиса на Надал за “средняшки”, но и не е очаквал испанецът да е агресивен от основната линия. We can't believe it either, @Charlymoya @RafaelNadal works a stunning around the post forehand for the @cpaaustralia Shot of the Day.#AusOpen pic.twitter.com/U7n8V3Oo8Z — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019 “Не е нещо ново, че съм играл агресивно. Проблемът при мен е, че имах много успехи на клей и хората може би си мислят, че не съм агресивен. Но хората, които го мислят, грешат напълно. Това е истината, нали? Естествено, невинаги залагам на сервис-мрежа. Не правя уинъри във всяко разиграване, но имам цел във всеки един удар, който изпълнявам. Целта е да създадеш проблеми и поражения на противника с всеки удар, няма по-добър начин да си агресивен от този. Това е била целта през цялата ми кариера”, коментира пък Надал изказването на днешния си противник.

Още по темата

0 0 0 0 10 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 25802 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1