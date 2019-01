ММА Финалът на Bellator 214 може да е последната битка за Фьодор Емеляненко (видео) 24 януари 2019 | 14:52 - Обновена 0 0 0 0 1 Една от най-големите легенди в ММА без съмнение е Фьодор Емеляненко. Той продължи да се бие на високо ниво, въпреки че е на 42 години и успя да стигне до финала на турнира в тежка категория на Bellator, където след няколко дни ще премери сили с Райън Бейдър. Днес след отворените тренировки Емеляненко сподели, че иска да се бие, но годините вече си казват думата: It's Fight Week!



Fedor vs @ryanbader for the heavyweight world title! LIVE & FREE on @paramountnet Saturday, January 26th! #Bellator214 #BellatorWGP



See full card -> https://t.co/GbV2DEO0EC pic.twitter.com/ZHmaNZOOUU — Bellator MMA (@BellatorMMA) January 21, 2019 "Ще ви кажа истината, а тя е, че на годините в момента доста често започвам да се замислям за оттегляне от ММА. Не мога да кажа кога ще се оттегля, но след тази битка ще си почина и ще взема решение. Искам да се бия и обичам да го правя, но вече съм на години и имах много контузии. Бия се на високо ниво на тези години и нямам тайна за това. Когато имаш цел, трябва да работиш, за да я постигнеш и аз това правя." mma.bg On Saturday night at #Bellator214 it’s winner takes all..



Bellator world heavyweight championship belt



Bellator Heavyweight World Grand Prix belt pic.twitter.com/wGg5sSZJOI — Scott Coker (@ScottCoker) January 24, 2019 * основната бойна карта на Bellator 214 започва в 04:00 часа сутринта българско време в неделя, 27 януари

