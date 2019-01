Валтери Ботас се подготви подобаващо за рали дебюта си (видео)

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Валтери Ботас се подготви подобаващо за стартиращото днес Арктическо лапландско рали. Това ще бъде дебюта на финландеца в рали дисциплината и той проведе двудневен тест на температури в порядъка от минус 25 градуса. Финландецът ще вземе участие в състезанието с автомобил Ford Fiesta, много близък до този на шампиона в Световния рали шампионат (WRC) за 2017 и 2018 г. Себастиен Ожие.

Навигатор на Ботас е Тимо Раутяйнен, който бе шампион в Световния рали шампионат с Маркус Грьонхолм през 2000 и 2002 г.

This young Finnish #F1 star, @ValtteriBottas really has a steep learning curve in rallying! First tests with a proper #WRC and it goes very well! I enjoy co-driving him #ArcticLaplandRally @MSportLtd @RalliSM @OfficialWRC #flyingfinn pic.twitter.com/fEdVBvA02N