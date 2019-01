Тенис Финалистът Надал: Страхотно е, защото наскоро трябваше да откажа игра в Бризбън 24 януари 2019 | 12:46 - Обновена 0 0 0 0 0 Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал отново беше изключително обран по време на интервюто си на корта след класирането на финала на Australian Open, но сподели и някои интересни подробности за състоянието си в началото на сезон 2019. .@RafaelNadal hasn't dropped a set en route to the final.



You've got to be happy with that #AusOpen pic.twitter.com/YHoGyrDv5p — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019 Матадора за пети път в кариерата си е на финал в Мелбърн, след като разгроми Стефанос Циципас с 6:2, 6:4, 6:0 за 1 час и 48 минути игра. “Надявам се, че мога да играя по-добре от днес. Не знам точно как бих го направил. След толкова месеци без игра, не знам, може би публиката ми дава невероятна енергия на този корт. Чувствам се отлично като финалист, защото започвам сезона по такъв начин, а само преди около седмица в Бризбън говорих с директора на турнира, защото трябваше да взема трудно решение да не играя там. Но въпреки всичко тренирах добре в Бризбън и тук продължих да се чувствам добре, затова благодаря на екипа си и благодаря на всички хора, които ме подкрепяха през цялото време. "No, they don't need any message. They are good and they are improving every month."@RafaelNadal gives a classy message to the younger generation #AusOpen pic.twitter.com/YbQNBRKnPH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019 Циципас притежава всичко, което му трябва, за да спечели дори няколко титли от “Големия шлем”. Той е толкова млад, а вече е на полуфиналите, надявам се да го срещам и в бъдеще в заключителните фази на турнирите. Ако е 38 градуса, предпочитам покривът да бъде спуснат. Играл съм страхотни мачове тук под спуснат покрив. Важното е, че на всички големи турнири я има тази опция да се покрие корта, това е страхотно за всички фенове. Имам големи проблеми понякога на висока температура, когато изпълнявам странния си форхенд, затова след няколко години разговори с Nike стигнахме до решението да играя с потник, а не с тениска. Absolutely dominant. @RafaelNadal is into a fifth #AusOpen final. pic.twitter.com/4wr9u8H1XM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019 Ще говорим с екипа какво ще правя през двата дни пауза до финала. Аз имам своята дума, но те също ще ми дадат съвети, може би утре ще сме по-спокойни в активностите, може и да погледам другия полуфинал, за да разбера с кого ще играя. А и винаги е хубаво да имаш малко време да се насладиш на този красив град. Всички полуфинали са интересни и трудни, Новак е фаворит, защото много пъти е бил в тази позиция. Люка спечели невероятни мачове тук, винаги съм мислел, че е с огромен потенциал. Новак е невероятно солиден и ще е трудна задача, но всичко може да се случи и ще се опитам да се наслаждавам”, каза Надал на корта.

