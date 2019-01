Французи на крачка от кариерен Голям шлем

Така френският дует ще се бори да направи кариерен Голям шлем, след като спечели Откритото първенство на САЩ през 2015 г., победи на “Уимбълдън” през 2016, а миналия сезон покори и “Ролан Гарос”.

.@p2hugz @nmahut are #AOFiredUp.



They're back in the #AusOpen men's doubles final for the first time since 2015 where they have the chance to complete their career Grand Slam. pic.twitter.com/cpyjhmlnV6