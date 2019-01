Моторни спортове Вижте новия мощен мотор на Ducati за MotoGP 24 януари 2019 | 12:29 - Обновена 0 0 0 0 0



Ducati представиха новия си мотор за сезон 2019 в MotoGP, който е с нова цветова схема. Новата окраска на машината е благодарение на спонсора им Phillip Morris. Премиерата на GP19 се осъществи в централата на Phillip Morris в Швейцария. Цигареният гигант е представен чрез проекта си Mission Winnow, който е посветен на науката, технологиите и иновациите. Неговото лого присъства и на болидите на Ферари във Формула 1 във втората половина от сезон 2018. Phillip Morris е основен спонсор на Ducati от 2003 година без значение от колко дълго на отборите не им е позволено да използват брандинг на цигарени компании. Техническият гуру на Ducati Джиджи Далиня сподели, че освен цветовата схема, са направени и промени, свързани с двигателя. "Бяха направени някои важни промени, с които направихме мотора по-мощен и подобрихме аеродинамиката му. За съжаление, ще трябва да изчакаме до теста на "Сепанг", за да видим тези две ракети в действие". Here we are! The 2019 Mission Winnow Ducati team is ready to start another exiting @MotoGP season. #ForzaDucati pic.twitter.com/h2LTshek9B — Ducati Motor (@DucatiMotor) January 18, 2019 Сезон 2018 за Ducati бе най-успешният след шампионския сезон 2007 на Кейси Стоунър благодарение на четирите победи на Андреа Довициозо и трите успеха на Хорхе Лоренсо. Live from PMI R&D Cube, Neuchâtel pic.twitter.com/8tkuCbpH5R — Ducati Motor (@DucatiMotor) January 18, 2019 През 2019 отборът ще разчита на Дови, който в последните две години бе основен конкурент за титлата на Марк Маркес, и на новия му съотборник Данило Петручи, който стигна до заводския отбор след шест подиума със сателитен на Ducati тим в продължение на четири години.

