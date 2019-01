Рони О’Съливан се възхищава на Анди Мъри

Носителят на безпрецедентните 19 титли от “Тройната корона” Рони О’Съливан се възхити на бойния дух на най-успешния британски тенисист Анди Мъри. Както е известно, шотландецът оповести края на кариерата си, защото не може да се възстанови напълно от контузия в бедрото и не може да си върне топ формата. Мъри планира още една операция тази година, за да може поне да повиши качеството си на живот, но са нищожни шансовете да се върне на корта и да доминира както преди.

He went out in the most Andy Murray way possible.



Fighting until the end #AusOpen pic.twitter.com/aI28iEJ64T