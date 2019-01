НБА Феноменален Джеймс Хардън с 61 точки и личен рекорд срещу Никс 24 януари 2019 | 11:36 0 0 0 0 3



Хардън вкара и изключително важен кош 3.8 секунди преди сирената и в пети мач от началото на сезона премина границата от 50 точки.



Хардън, който е реализатор номер 1 на Лигата за сезона, вкарва най-малко 30 точки в 21-и пореден мач. Това е четвъртата най-дълга серия в историята на НБА. На другите три автор е легендата Уилт Чембърлейн, който вкара 30 точки в 25 поредни мача през сезон 1960/61, в 31 поредни срещи през сезон 1961/62 и 1962/63 и в 65 поредни мача през сезон 1961/62.

James Harden finishes an historic night at the Garden with authority pic.twitter.com/pPhkEMn7R7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 24 януари 2019 г. Хардън записа 17 от 38 опита от двете точки, 5 от 20 от тройката и 22 от 25 от наказателната линия, а освен това спечели и 15 борби.



Ерик Гордън вкара тройка за "ракетите" 11.4 секунди преди сирената, с която гостите обърната резултата 112:110, а след това се разписа и Хардън.



Джеймс Хардън изравни постижението на Кобе Брайънт за най-много отбелязани точки в "Медисън Скуеър Гардън" от противников играч. Кармело Антъни е рекордьор по този показател с 62 точки.



James Harden finishes an historic night at the Garden with authority pic.twitter.com/pPhkEMn7R7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 24 януари 2019 г.

