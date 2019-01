Издирването на Сала бе подновено за трети пореден ден

Вчера спасителите се бяха концентрирали върху издирването на спасителна лодка, евентуалното използване на която би дало шанс на Сала и пилота. Такава, за съжаление, не бе намерена, което намалява значително надеждата, че двамата са оцелели.

Вече стана ясно, че Сала сам е наел самолета и е организирал пътуването си от Нант до Кардиф. 28-годишният играч дори е изпратил аудиосъобщение до свои приятели, от което се разбира, че аржентинецът е бил наясно със състоянието на летателния апарат и с това какво най-вероятно ще се случи.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available