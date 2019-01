Тенис След здрава битка изумителната Наоми Осака е на финал в Мелбърн 24 януари 2019 | 10:14 - Обновена 0 0 0 0 2



Поставената под номер 4 Осака елиминира седмата в схемата Каролина Плишкова (Чехия) с 6:2, 4:6, 6:4.

.@Naomi_Osaka_ becomes the first Japanese woman in the Open Era to reach the #AusOpen final pic.twitter.com/KsL7YU28UP — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 януари 2019 г. Японката, шампионка от Откритото първенство на САЩ, започна силно мача и след две серии от по три гейма взе лесно първия сет. Тя стартира с пробив и във втората част, но Плишкова успя веднага да го върне, а след това стигна и до обрат след нов брейк за 6:4. В решителния трети сет Осака взе ранна преднина от 3:1, която запази до края.



"Беше голяма битка. Очаквах тежък мач, защото сме се срещали доста пъти и тя има повече победи срещу мен, отколкото аз срещу нея. След загубата на втория сет си казах, че трябва да се пренастроя и да опитам да дам всичко от себе си до края. Успях да спечеля и съм много щастлива", заяви 21-годишната Осака, която взе сладък реванш от Плишкова за поражението си на финала на домашния й турнир "Пан Пасифик" в Токио през миналия сезон.

She does it again ! @Naomi_Osaka_ will play another grand slam final as she defeats @KaPliskova after a fantastic match 6-2 4-6 6-4 #AusOpen@Naomi_Osaka_ Osaka bat Karolina Pliskova 6/2 4/6 6/4 et jouera donc la finale de l'@AustralianOpen !



©@corinnedubreuil / FFT pic.twitter.com/57Ejj5X9o4 — Roland-Garros (@rolandgarros) 24 януари 2019 г. Японката ще се опита да стане първата тенисистка след Серина Уилямс (САЩ) през 2015 година с две поредни титли от Големия шлем.



На финала тя ще срещне двукратната шампионка от "Уимбълдън" Квитова, която се справи с изненадата на турнира Даниел Колинс (САЩ) със 7:6(2), 6:0.



Квитова за първи път ще играе за титла в Шлема от 2014 година, когато триумфира за последно в Лондон. През декември 2016 година тя пострада при нападение с нож в дома си и претърпя операция на ръката.

Our 2019 #AusOpen Women's Singles finalist @Naomi_Osaka_'s message to her Japanese fans #AusOpen pic.twitter.com/eSjkAd1HFU — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 януари 2019 г. "Доволна съм. Първият сет беше много оспорван. Аз бях малко нервна и не успях да покажа най-добрата си игра. След това нещата се получиха. Но затова работя толкова здраво, за да стигам до финали на турнирите, до финали в Големия шлем", каза Квитова.



