Англия Трансферът е факт: Игуаин позира с №9 в Челси 23 януари 2019 | 23:08 - Обновена



It's official!@G_Higuain is a Blue! #HiguaIN — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2019



Трансферът на Гонсало Игуаин Челси вече е официално факт. Новината бе оповестена на официалния сайт на лондончани. Аржентинецът се присъединява към "сините" до края на сезона под наем от Ювентус срещу 9 милиона евро с клауза за откупуване на стойност 36 милиона евро. Пипита е избрал да носи фланелка с №9 и позира с нея след подписването на договора си с клуба."Когато получиш възможност да преминеш в Челси, трябва да се възползваш от нея. Винаги съм харесвал този отбор, който има сериозна история и прекрасен стадион. Освен това играят в Премиър лийг, където винаги съм мечтал да се пробвам. Надявам се да оправдая гласуваното ми доверие. Нямам търпение да започна и се надявам да се адаптирам бързо", обяви 31-годишният Игуаин.

