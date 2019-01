Ман Сити пожали Бъртън и се размина с рекорд

Носителят на Купата на Лигата Манчестър Сити се класира за финала на турнира, след като с лекота елиминира третодивизионния Бъртън Албиън. След смазващото 9:0 на "Етихад Стейдиъм", днес "гражданите" спечелиха и реванша от полуфиналите, но само с 1:0. Точен беше Серхио Агуеро в 26-ата минута.



Сити обаче се размина с рекорд. Шампионите се нуждаеха от победа с поне три гола разлика, да подобрят върховото постижение в историята на турнира за най-убедителен общ резултат от два мача.

23y 323d - The average age of @ManCity's starting XI tonight is 23 years and 323 days, their youngest in any competition since 29th October 2008 against Middlesbrough in the Premier League (23y 318d). Opportunity. #CarabaoCup pic.twitter.com/4nEHUWdRBP — OptaJoe (@OptaJoe) 23 януари 2019 г.

Бъртън за първи път в историята си стигна до тази фаза на турнира, а по пътя си елиминира три тима от Чемпиъншип и елитния Бърнли . До неотдавна част от състава на мениджъра Найджъл Клъф беше и българският страж Димитър Евтимов, но той напусна и подписа с друг клуб от Лига 1 - Акрингтън Стенли.

Деветте гола, отбелязани от "гражданите" в първия мач, подобриха рекорда за най-убедителна победа в полуфиналите на турнира. Напълно очаквано, днес съставът на Джосеп Гуардиола беше в съсем различен вид от обичайното и шанс за изява получиха някои момчета от младежката формация, но редом до тях играеха звездите Серхио Агуеро, Кевин де Бройне и Риад Марез.

Here’s how we line up at the Pirelli Stadium



CITY XI | Muric, Zinchenko, Sandler, Garcia, Danilo, Delph, Foden, De Bruyne, Poveda, Mahrez, Aguero (C)



SUBS | Grimshaw, Stones, Mendy, Jesus, F Nmecha, Bolton, Richards



Presented by @HaysWorldwide #bafcvcity #mancity pic.twitter.com/1iG8qpO8he — Manchester City (@ManCity) 23 януари 2019 г.

На вратата на Сити застана косоварят Ариянет Мурич, в защитата се появиха Филип Сандлър и Ерик Гарсия, Фил Фодън действаше в халфовата линия, а Иън Поведа допълно офанзивното трио. Сред титулярите бяха още Олександър Зинченко, Данило и Фабиан Делф.

Бъртън не можа да се съвземе бързо след погрома на "Етихад". В следващите си два мача в Лига 1 отборът на Найджъл Клъф взе само точка, а срещу Донкастър през уикенда Скот Фрейзър получи контузия и беше изнесен на носилка. Въпреки протоколния характер на днешния двубой, Клъф пусна основните си футболисти, за да не се стигне до ново тежко поражение.

Националът на Северна Ирландия Лиъм Бойс водеше нападението на домакините, а другите офанзивни играчи в системата 4-2-3-1 бяха Маркъс Харнес, Уилям Милър и Дейвид Темпълтън.

Близо 7000 зрители изпълниха трибуните на "Пирели Стейдиъм" с надеждата любимците им да успеят поне да вкарат гол на именития си противник. Те вложиха много желание и на моменти стояха равностойно, но разликата в класите бее твърде голяма, за да се стигне до изненада като резултат. Първата интересна ситуация беше пред вратата на домакините. Марез малко щастливо овладя топката и стреля към далечния ъгъл, но топката излезе в аут. Бъртън отговори с красиво изпълнение на Бойс. Нападателят отклони с пета след центриране на Куин, но Мурич внимаваше. В 18-ата минута отново Марез се освободи и стреля силно, но не уцели вратата.

Сити поведе в 26-ата минута благодарение на незабележимия до момента Агуеро. Аржентинецът получи хубаво подаване от Марез и с лекота опъна мрежата. Домакините веднага се опитаха да отговорят, но Уилям Милър шутира неточно. До почивката не паднаха други голове, но Бъртън остана без Бен Търнър, който получи травма и трябваше да бъде заменен от Рийс Хътчинсън.

Втората част не предложи много любопитни ситуации. Звездите на Манчестър Сити играеха съвсем лежерно, а домакините нямаха какво да противопоставят. В 52-ата минута на два пъти Фабиан Делф пропусна да се разпише. Малко след това Бъртън поиска дузпа, но тв повтренията ясно показаха, че Данило не е извършил нарушение в наказателното поле.

Агуеро направи голям пропуск в 60-ата минута, а секунди след това отстъпи мястото си на Бенжамен Менди. Френският бранител се завърна на терена в официален мач след повече от два месеца, в които лекуваше контузия.



Двайсетина минути преди края Сандлър се засуети и загуби топката от Бойс и само навременното излизането Мурич попречи на домакините да изравнят.

С приближаването на последния съдийски сигнал "гражданите" съвсем намалиха темпото. Единствено Менди демонстрираше желание да търси постоянно топката и да изостря действията в половината на Бъртън.



В 88-ата минута Данило комбинира с резервата Габриел Жезус, но той не можа да преодолее Колинс. Това беше и последната голова възможност в двубоя.

Купа на Лигата - полуфинали:

Другият финалист за Купата на Лигата ще определят лондонските Челси Тотнъм . "Шпорите" спечелиха първия мач с 1:0, а реваншът на " Стамфорд Бридж " е утре.В събота Манчестър Сити ще е домакин на Бърнли на 1/16-финалите за ФА Къп.С. Агуеро (26)