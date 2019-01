Англия Лингард: Ако не беше сър Алекс, нямаше да стигна дотук 23 януари 2019 | 22:07 - Обновена 0 0 0 0 2



Southgate’s waistcoat.@jesselingard has stories for days.https://t.co/dmXTRDpQPZ — Players' Tribune Global (@TPT_Global) January 23, 2019 Никога няма да забравя деня, в който сър Алекс повика мен и Крилото на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард разказа за влиянието, което му оказал бившият мениджър на клуба сър Алекс Фъргюсън за развитието на кариерата му.“Когато навърших 16 г., много от съотборниците ми вече имаха професионални договори, но на мен все още не ми беше предолжен такъв. Бях разочарован. Честно казано, не мисля, че щях да стигна дотук, ако не беше сър Алекс. Един ден той имаше среща с мен и семейството ми. Настани ни в офиса си и ни кажа: “Ще ти отнеме време, Джеси. Ние вярваме в теб, но ще трябва да си търпелив. Няма да си готов за първия тим, докато не станеш на 22 или 23 г.”. Не мога да ви опиша колко важно беше това за мен и семейството ми. Мислите, че съм бил разочарован, но когато абсолютна легенда като сър Алекс ти каже, че вярва в теб, това означава наистина много. Не беше нужно да се среща с нас, нито да ми го казва. Но ето затова той е сър Алекс, както и затова Ман Юнайтед е Ман Юнайтед.Никога няма да забравя деня, в който сър Алекс повика мен и Пол Погба в групата за гостуване на Нюкасъл . Бяхме на 18-19 г. Помня как оглеждах съблекалнята и виждах как всички тези легенди се приготвят и обуват чорапите си. Скоулс, Рууни, Рио, Гигси. Аз и Погс сядаме на скамейката и, сещате се, бяхме свикнали да играем за дубъла пред 200 човека. А там бяха 50000 човека. Помня как гледах към една стъклена трибуна, която се тресеше. След това погледнах Погс с изражение, казващо “Боже мой, ако тренерът ме вкара в игра, може да се напикая”. За мой късмет, тогава си останахме резерви. Но това беше толкова голям момент за мен. Просто да бъда хвърлен в дълбокото по този начин и да нося фланелката за сър Алекс, това беше от голямо значение за вярата ми”, написа Лингард за The Players Tribune.

