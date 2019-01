Замесиха Никол Шерцингер в огромен секс скандал (видео)

Любимата на Григор Димитров - Никол Шерцингер не беше подмината от огромния секс скандал, който избухна в САЩ преди дни.В центъра му е изпълнителят Ар Кели, който първоначално бе обект на разследване за изнасилване, а по-късно се разбра, че е злоупотребявал и с малолетни момичета. Последва огромен отзвук в музикалните среди и куп звезди забраниха излъчването на съвместните им песни с рапъра.Никол също има парче с Ар Кели, макар като част от групата Пусикет Долс през 2008 година и също се съгласи съвместната им песен Out of this Club да бъде свалена от продажба в он-лайн магазините, с което се разграничи от обвиняемия.Шерцингер бе издебната от репортер на летището в Лос Анджелис и коментира скандала, като каза, че в момента Ар Кели се нуждае от повече молитви и отказа повече коментари.