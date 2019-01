Най-после: Почетино получи добри новини преди сблъсъка с Челси

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино получи нужните добри новини, след като стана ясно, че Лукас Моура, Муса Сисоко и Виктор Уанияма са възстановени от травмите си и ще могат да вземат участие в предстоящия мач с Челси за Купата на Лигата в четвъртък.

Най-важно е възстановяването на Моура, който ще трябва да подсили атаката на тима, която в момента е незавидно положение след контузиите на Хари Кейн и Дели Али и отсъствието на Хюн-мин Сон, който е с националния отбор на Република Корея на първенството на Азия.

"Moussa and Lucas are going to be in contention for tomorrow."#COYS pic.twitter.com/wsOKYT15lD