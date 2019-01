РБ Лайпциг привлече австрийски талант от РБ Залцбург

РБ Лайпциг привлече австрийския талант Ханс Волф от РБ Залцбург, обяви клубът на Бундеслигата в сряда. 19-годишният нападател ще се присъедини към новия си клуб през лятото, а договорът му е до 2024 г. Той е поредния играч на РБ Залцбург, който ще се присъедини към РБ Лайпциг. И двата клуба са подкрепяни от австрийските производители на енергийни напитки "Red Bull".

DONE DEAL!



Hannes #Wolf will transfer to #RBL on the 1st July 2019.



The 19-year-old attacking midfielder will arrive from @FCRBS_en, and has signed a contract until 2024



See you soon, Hannes!



#DieRotenBullen pic.twitter.com/WNfFXU5hXO