Ман Юнайтед и Тотнъм в битка за национал на Холандия

Манчестър Юнайтед проявява сериозен интерес интерес към крилото на ПСВ Айндховен Стивън Бергвайн, пише британският таблоид "Сън", а скаути на тима са били през уикенда на трибуните, за да наблюдават изявите му срещу Емен. Бергвин прекъсна серията си от пет поредни срещи с гол, но подаде асистенция за попадението в края, с което ПСВ спечели.

What United 'target' Steven Bergwijn said about his future this season #mufc https://t.co/qLlAuo6NrB

В битката за подписа на играча се очаква да се включи активно и Тотнъм, който е поставен в изключително тежка ситуация. Голяма част от звездите на "шпорите" получиха травми и са аут за различни периоди от време, като вчера стана ясно към лазарета се присъедини и Деле Али. По-рано контузии получиха Хари Кейн и Лукас Моура, а Сон-Хюн Мин е с националния си отбор на Купата на Азия.

United target Steven Bergwijn seasonal statistics so far in the Eredivisie.



Mins: 1481 (17 game's)

Goals: 9

Assists: 8

Shots: 48

Pass accuracy: 85%

Key passes: 43

Dribbles: 50



Star in the making? #MUFC pic.twitter.com/kYClZbZvn9