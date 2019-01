Бабош и Младенович отново са финалистки на двойки в Мелбърн

Защитаващите титлата си Тимеа Бабош (Унгария) и Кристина Младенович (Франция) се класираха за финала на двойки жени на Откритото първенство на Австралия по тенис. Бабош и Младенович победиха на полуфиналите американките Алисън Рикс и Дженифър Брейди с 6:4, 6:2.

So happy to be back on court with ma Timi #heretocreate #adidasParley #AusOpen @corinnedubreuil pic.twitter.com/HgJ84r6FEv