Игуаин мина прегледи, но Челси не успя да го картотекира навреме

"Договорът на Игуаин ще бъде подписан до няколко часа. Невъзможно е той да играе утре. Надяваме се, че той ще ни донесе голове. Много е трудно през януари да намериш един от най-важните нападатели в света. Затова мисля, че клубът свърши много добра работа", заяви Сари.

Gonzalo Higuaín for AC Milan this season across all competitions:



22 games

8 goals



Chelsea bound. pic.twitter.com/CCXIeOw4xi