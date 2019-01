Тенис Две чехкини и японка в битката за номер 1 23 януари 2019 | 15:54 - Обновена 0 0 0 0 1



В най-добра позиция е шампионката от US Open Наоми Осака. Тя вече показа, че успехите й през изминалия сезон въобще не са случайни и че ще бъде фактор през следващите години. Японката започна турнира като четвърта в света, но може да го завърши като първа дори да загуби на полуфиналите утре. Осака се изправя срещу Каролина Плишкова. Тя ще бъде на върха следващия понеделник, ако Петра Квитова не стигне по-далеч от нея в турнира и Плишкова не спечели титлата.



Квитова се изправя срещу изненадата на турнира Даниел Колинс на полуфиналите. Тя трябва да е с една крачка пред Осака, за да стане номер 1 в света. Тоест, трябва да стигне финал, за да има шанс. Ако японката също е в битката за титлата, Петра трябва да го спечели, за да бъде номер 1.



Australian Open semi-finals preview and predictions: Osaka v Pliskova & Kvitova v Collins: The No. 1 ranking is on the line along with the title. https://t.co/y0iE69WtyS — Sporting Laughs (@fbbbetf) January 23, 2019

При третата кандидатка Каролина Плишкова нещата са праволинейни. Единственият й шанс да се върна на първото място в световната ранглиста е при титла на "Аустрелиън Оупън". Чехкинята е в серия от 10 поредни победи и осъществи невероятен обрат срещу Серина Уилямс от 1:5 в третия сет на четвъртфиналите.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Мелбърн

