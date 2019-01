Дейвид Бекъм се присъедини към останалите легенди на Юнайтед и купи дял от футболен тим

Дейвид Бекъм се присъедини към някои от бившите си съотборници в Манчестър Юнайтед, инвестирайки в петодивизионния английски Салфърд. Бившите футболисти на "червените дяволи" Гари Невил, Фил Невил, Райън Гигс, Пол Сколс и Ники Бът притежават част от клуба, намиращ се извън професионалния футбол. Салфърд се намира на по-малко от осем километра (пет мили) от "Олд Трафорд" - клубният стадион на Юнайтед.

Man Utd Class of '92 have announced David Beckham as a new co-owner of Salford City at a press conference this morning.https://t.co/o1TqbTMVpr