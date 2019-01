Тенис Серина Уилямс: Каролина игра най-добрия тенис в живота си 23 януари 2019 | 14:36 - Обновена 0 0 0 0 0



"На мачбола при 5:1 тя полудя. След този момент тя заигра много силно на мой сервис. Не беше свързано с глезена ми, просто тя вкарваше ударите си. Игра невероятно в тези моменти, целеше линиите", коментира Серина след двубоя.



"Не мисля, че тя се отказа и за момент, но сякаш започна да играе след първия мачбол. В този момент си мислех: "Добре, спечели някои точки, спечели този гейм". След това имах няколко мачбола на нейн сервис. Помислих си: "Ето, ще вземеш една от тези точки". Не мисля, че направих нещо грешно при тези възможности. Бях агресивна. Тя уцели линиите на някои от тях, направи ас. Буквално игра най-добрия тенис в живота си в тези ситуации", обясни американката.



Australian exit shows Serena Williams is haunted by trauma of US meltdown https://t.co/IRZLMw4b0T — The Guardian (@guardian) January 23, 2019

Уилямс сподели, че вероятно има по-големи очаквания към себе си, въпреки че се върна на корта след раждане миналата година и има нужда от още време, за да достигне най-добрата си форма. "Голямата картина за мен е винаги свързана с победи. Няма да седя и да лъжа за това. Но не се е случило досега. Чувствам обаче, че ще се случи. Не ми е лесно. От първия ден очаквах да печеля. Това не се случи, но ми харесва този начин на мислене. Играя от 10 месеца, но не искам да търся извинения", заяви тя.



