Йоел Ромеро срещу Пауло Коста в края на април

Бившият претендент за титлата в средна категория Йоел Ромеро (13-3 MMA) се завръща и ще се изправи срещу страховит нокаутьор в лицето на Пауло Коста. Двамата трябваше да се бият на UFC 230 през ноември, но тогава Ромеро се оттегли от битката, защото трябваше да се лекува от контузии. Коста отказа да приеме друг опонент и реши да чака Йоел и сега двамата ще оглавят събитието UFC on ESPN 3, което ще се проведе в Маями на 27 април. Yoel Romero vs Paulo Costa has been scheduled as the UFC Miami Main Event in April!

Look at the f**king size of them both... pic.twitter.com/bAKsfmDfuk — The Sportsman (@TheSportsman) January 23, 2019



Look at the f**king size of them both... pic.twitter.com/bAKsfmDfuk — The Sportsman (@TheSportsman) January 23, 2019 Romero участва в битки за титлата 2 пъти миналата година, но влезе в историята, защото и в двете битки се провали на кантара. Той успя да нокаутира Luke Rockhold, но нямаше как да стане шампион заради провала на кантара, а след това се би с Robert Whittaker и загуби в раздвоено решение в битка, която стана "Битка на годината". Paulo Costa от своя страна е непобеден в ММА с рекорд 12-0 и успя да спечели първите си 4 битк ив UFC с нокаут. Последната му победа беше над Uriah Hall през юли. mma.bg

