147-мата 147-ца е факт!

Символичният максимален брейк номер 147 в снукъра вече е факт, след като Дейвид Гилбърт направи мечтаните 15 комбинации червена-черна и добави разчистване на цветовете по време на двубой срещу Стивън Магуайър от пета група на Шампионска лига.

WHAT a moment for David Gilbert...



The 147th maximum break in snooker history! pic.twitter.com/R2UbPlhKaI