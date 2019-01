Тенис Джокович: Съжалявам за Кей, че всичко свърши така 23 януари 2019 | 12:18 0 0 0 1 0 Водачът в световната ранглиста Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Шесткратният шампион елиминира поставения под номер 8 Кей Нишикори с 6:1, 4:1 и отказване на японеца заради контузия след само 49 минути на корта. "I have the greatest memories from this court."@DjokerNole on why the #AusOpen has been his most successful major. pic.twitter.com/RGcBoWXha4 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 "Имали сме толкова битки срещу Кей, четвъртфинали, полуфинали. Тук се срещаме за втори път. Съжалявам за него, че всичко свърши така. Надявам се, че не е сериозно и той ще се възстанови бързо. За мен пък се получи така, както лекарите биха препоръчали. След тежкия мач преди два дни (над три часа и четвърт срещу Даниил Медведев) най-доброто беше да не прекарам много време на корта днес. Чувствам се добре физически. Вече съм на полуфиналите съм и ще направя всичко възможно, за да се подготвя максимално добре", каза Джокович. If Australian citizenship was based on the Aussie accent, we're not sure world No.1 @DjokerNole would pass #AusOpen pic.twitter.com/nWrPE97XRk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 За място на финала той ще се изправи срещу французина Люка Пуй, който по-рано днес победи Милош Раонич (Канада) със 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4 и за първи път е в топ 4 в Мелбърн, след като досега нямаше победа при петте си участия в основната схема на турнира. "I wish him a speedy recovery."@DjokerNole sends his regards to his worthy opponent Kei Nishikori.#AusOpen pic.twitter.com/2n9XGj1Arg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 "Очаквам битка срещу Пуй. За него е първи полуфинал, но той е показал, че може да играе успешно срещу най-големите. Очаквам да бъде уверен и да даде всичко от себе си. Нищо няма да дойде лесно", каза Джокович.

