Три позиции спад за Григор Димитров след Australian Open

Григор Димитров ще заеме 24-а позиция в световната ранглиста по тенис след края на Australian Open 2019. Топ ракетата на България започна турнира на 21-во място, но ще отстъпи с 3 места, тъй като не можа да защити всичките 360 точки от стигнатия четвъртфинал в Мелбърн миналата година и загуби 180.

No better place to start the season than in Melbourne at the @australianopen. I’m going home earlier than I’d like but will be back here in 2020. #AusOpen pic.twitter.com/zaDDa9aJEx