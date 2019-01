Тенис Нишикори не издържа и се отказа срещу Джокович 23 януари 2019 | 11:54 0 0 0 0 8 Световният номер 1 Новак Джокович имаше доста лесен път към полуфиналите в Australian Open 2019, след като противникът му Кей Нишикори нямаше физически сили за съпротива и се отказа след 1:6, 1:4 и само 49 минути престой на корта. Novak #Djokovic joins Lucas Pouille in the semi-finals after ei Nishikori had to retire at 6-1 4-1 #AusOpen pic.twitter.com/K6PlNA7Gp4 — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 23, 2019 В спор за място на финала Джокович ще има непознат опонент на такова високо ниво - Люка Пуй, който по-рано елиминира със 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4 Милош Раонич и за първи път в кариерата си стига предпоследната фаза на турнир от “Големия шлем”. Ноле и 24-годишният французин ще излязат на корта в 10:30 часа в петък. Другият полуфинал е между Рафаел Надал и Стефанос Циципас. "I have the greatest memories from this court."@DjokerNole on why the #AusOpen has been his most successful major. pic.twitter.com/RGcBoWXha4 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 За краткото време, в което играеше срещу Джокович, Нишикори направи цели 28 непредизвикани грешки и от самото начало си личеше, че не е в оптимална кондиция. Той все пак бе спечелил титлата в Бризбън и имаше доста проблемен път до четвъртфиналите, включващ две петсетови победи, последната от които над Пабло Кареньо Буста в предишната фаза бе постигната за над 5 часа игра. Bye for now, @keinishikori.



We hope to see you next year!#AusOpen pic.twitter.com/Od8K1Vj45a — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 Японецът не се придвижваше достатъчно добре от първия гейм и опитваше да компенсира с повече агресия и поемане на рискове, но това само водеше до сбъркани топки. Независимо дали опитваше да смени посоката на разиграването или просто да остава в него, най-често от ракетата на Нишикори кълбото не намираше очертанията на корта. Джокович нямаше никакви проблеми да доминира в разиграванията дори след пословично добрите си ретури, като записа 14 уинъра и направи само 9 грешки. Неговият сервис също бе далеч по-ефективен, тъй като му печелеше 85% от разиграванията на първо подаване, а статистиката на япоенца бе само 48%. Още по-голяма бе разликата при втори начален удар - 89% срещу 36%. Нестандартната стойка на Нишикори при ретур пък го правеше безпомощен в случаите, когато Ноле сервираше на бекхенда му, а и като цяло дори от форхенд той не създаваше проблеми на противника. .@DjokerNole claims the final spot in the men's semis.



Def. #Nishikori 6-1 4-1 [Ret.] #AusOpen pic.twitter.com/sXaeTqfFYf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 Между първия и втория сет японецът се възползва от медицински таймаут и дясното му бедро бе третирано от физиотерапевта, който му постави и стягаща превръзка. С четири свои грешки обаче Нишикори допусна пробив на нула още за 1:2, а при втория брейк на Джокович вече последва и отказването и преждевременният край на срещата.

