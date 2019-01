Подновиха издирването на Сала

Снощи бе разкрито, че 28-годишният Сала е изпратил аудиосъбщение по време на полета, от което се разбира, че аржентинецът е бил наясно със състоянието на самолета и с това какво най-вероятно ще се случи.

Президентът на Кардиф Сити Мехмет Далман заяви пред BBC, че клубът не е ангажирал самолета, с който Сала е пътувал, а самият играч е уредил злополучното пътуване.

1/2



23rd January

7.30am update.

We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing.